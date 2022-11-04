Samsung ожидает, что Apple представит складной планшет к 2024 году

Новость поступила от The Elec, который узнал из источников, что в прошлом месяце мобильное подразделение Samsung провело встречу с поставщиками для обсуждения рынка смартфонов. В ходе обсуждения представители южнокорейской компании якобы заявили, что они ожидают, что Apple анонсирует свое первое складное устройство через два года.

Интересно, что, по крайней мере, по мнению Samsung, первое складное устройство Apple не будет телефоном. Вместо этого компания считает, что Apple выйдет в этот сегмент со складным планшетом или ноутбуком.

CCS Insight подтверждает эти слухи. В отчете, опубликованном в прошлом месяце, исследовательская компания заявила, что запуск складного iPhone на данном этапе был бы очень рискованным, и что для Apple было бы разумнее поэкспериментировать с этой технологией в новом iPad. Пока неясно, сколько будет стоить этот продукт, но аналитики считают, что складное устройство Apple может появиться в магазинах с ценником в 2500 долларов.