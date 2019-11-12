Телефоны
Сегодня 13:11
Samsung переименовала свои AMOLED-дисплеи
Пока, правда, не совсем понятно зачем это было сделано
В сети появилась информация о том, что Samsung запросила право на новую торговую марку — SAMOLED. По имеющимся данным, производитель планирует производить собственные дисплеи для мобильных устройств под данным названием. При этом заявки на регистрацию были поданы сразу в два ведомства: в Ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи и в Управление США по патентам и торговым маркам.
Так, если верить последним утечкам, название SAMOLED будет использоваться уже при анонсе ближайших флагманов компании — Samsung Galaxy S11, S11+ и S11e. При этом до конца не ясно, что именно означает буква “S” в обновленном названии, но первое, что приходит на ум — это отсылка к имени самой компании Samsung. Но вполне вероятно, что это просто эволюционное развитие названия Super AMOLED.
Напомним, что анонс линейки Galaxy S11 ожидается уже в начале 2020 года, где-то в районе февраля. Последние инсайды говорят о том, что устройство получит новый тип оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также внутреннюю память UFS 3.0.