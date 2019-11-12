Samsung переименовала свои AMOLED-дисплеи

Так, если верить последним утечкам, название SAMOLED будет использоваться уже при анонсе ближайших флагманов компании — Samsung Galaxy S11, S11+ и S11e. При этом до конца не ясно, что именно означает буква “S” в обновленном названии, но первое, что приходит на ум — это отсылка к имени самой компании Samsung. Но вполне вероятно, что это просто эволюционное развитие названия Super AMOLED.

Напомним, что анонс линейки Galaxy S11 ожидается уже в начале 2020 года, где-то в районе февраля. Последние инсайды говорят о том, что устройство получит новый тип оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также внутреннюю память UFS 3.0.