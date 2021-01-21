Samsung перестала распространять обновление на Android 11 для флагманских смартфонов

Владельцы Galaxy S10 начали получать обновление в первую неделю января. Теперь же апдейт недоступен для этих смартфонов. Это относится к обновлениям и «по воздуху», и через SmartSwitch. Пока Samsung не предоставила официальных объяснений произошедшему.

В сети предполагают, что в обновлении прошивки обнаружились баги, которые необходимо устранить. Некоторые пользователи Galaxy S10 уже жаловались на проблемы с камерой (картинка «размывалась») и на нагрев устройства. Возможно, прошивка скрывала в себе ещё какие-то проблемы, которые пока не вскрылись.

Когда Samsung продолжит развёртывание апдейта One UI 3.0, неясно.