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Samsung перестала распространять обновление на Android 11 для флагманских смартфонов
Galaxy S10
Пару недель назад Samsung начала распространять обновление прошивки One UI 3.0 на базе Android 11. Однако выяснилось, что компания отозвала апдейт для флагманских смартфонов серии Galaxy S10.
Владельцы Galaxy S10 начали получать обновление в первую неделю января. Теперь же апдейт недоступен для этих смартфонов. Это относится к обновлениям и «по воздуху», и через SmartSwitch. Пока Samsung не предоставила официальных объяснений произошедшему.
В сети предполагают, что в обновлении прошивки обнаружились баги, которые необходимо устранить. Некоторые пользователи Galaxy S10 уже жаловались на проблемы с камерой (картинка «размывалась») и на нагрев устройства. Возможно, прошивка скрывала в себе ещё какие-то проблемы, которые пока не вскрылись.
Когда Samsung продолжит развёртывание апдейта One UI 3.0, неясно.