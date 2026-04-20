Samsung перестанет производить чипы памяти LPDDR4 и LPDDR4X

Опубликовано 20 апреля 2026, 16:111 мин.
Samsung перестанет производить чипы памяти LPDDR4 и LPDDR4XПереходит на более быстрые
Samsung решила отказаться от выпуска чипов памяти LPDDR4 и LPDDR4X. Сейчас производитель принимает последние заказы, выпуск будет продолжаться примерно до конца 2026 года.
После этого, в первой четверти 2027 года, заводские линии, где делали LPDDR4, переоборудуют под выпуск более современной памяти — LPDDR5.
Выиграть от этого должны и обычные люди. Как пишут СМИ, когда Samsung полностью прекратит производство старых чипов, компания начнёт устанавливать более быструю память LPDDR5 даже в свои недорогие устройства среднего и начального уровней.
Цена, правда, вряд ли останется той же. Но это уже покажет время