Samsung по непонятным причинам отложила запуск новой оболочки One UI 7 Beta

От Samsung официальной информации пока не поступало, но, судя по слухам и подтверждению информации авторитетным информатором IceUniverse, у вендора нет проблем со сроками, нет задержек в разработке. Однако возникли некие проблемы с качеством оболочки.

По информации инсайдеров, Samsung отложила выход One UI 7 Beta на неопределённый срок из-за множества ошибок, которые необходимо исправить. Причём критически ошибок так много, что IceUniverse даже посоветовал не устанавливать тестовую прошивку на смартфоны Galaxy S24, для которых новая оболочка разрабатывается в первую очередь.

По другим слухам, Samsung находится под давлением некоего чиновника, поэтому у компании возникли трудности с выпуском нового интерфейса. Но какого-либо подтверждения этой информации нет.

Однако IceUniverse рассказал, что получил на руки бету One UI 7 и смог убедиться в забагованности оболочки. По словам информатора, низкое качество прошивки бросается в глаза неважной съёмкой. На фото не видно никаких деталей, всё размыто, «туманно».