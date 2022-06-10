Samsung по ошибке использовала в своей рекламе iPhone

Флагманы Apple и Samsung в принципе не похожи друг на друга. У айфонов есть узнаваемая «чёлка», а у Galaxy — нет. Сотрудника Samsung это однако не смутило.

На баннере, посвящённом приложению Samsung Members, изображён именно смартфон с «чёлкой». Этот факт уже высмеяли пользователи соцсетей. Их позабавило, что Android-приложение демонстрируется на айфоне, и что вообще можно было допустить такую глупую ошибку.