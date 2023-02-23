Samsung по-своему свяжет спутники и смартфоны

Цель заключается в том, чтобы позволить людям в горах, пустынях и других отдаленных районах общаться с другими людьми в критических ситуациях. 5G NTN работает с традиционными услугами связи от производителей чипов, смартфонов и телекоммуникационных компаний.

Однако Samsung указал, что технология в конечном итоге может быть использована для передачи фотографий высокой четкости и даже видео, помимо текстов и звонков. Компания смоделировала собственную технологию для точного предсказания местоположения спутников и минимизации смещения частоты, что поможет проложить путь для “гибридных наземно-сетевых сетей "в рамках подготовки к появлению 6G, сказал вице-президент Samsung Мин Гу Ким.