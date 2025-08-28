Samsung подшутила над Apple в рекламе складного Galaxy Z Fold 7

Опубликовано 28 августа 2025, 21:101 мин.
Samsung подшутила над Apple в рекламе складного Galaxy Z Fold 7iPhone такого пока не умеют
Samsung выпустила новую рекламную кампанию Galaxy Z Fold 7 с лёгкой насмешкой над Apple, хвалясь возможностями складных смартфонов, которых нет у iPhone.
© Samsung
В 30-секундном видео пользователь iPhone пытается поставить телефон на стол. Но его кот мешает, сбивая телефон с места. В этот момент друг ставит на стол Galaxy Z Fold 7, наполовину разложенный так, что он самостоятельно держится. А ещё складной экран одновременно показывает два видео, что обычному iPhone повторить невозможно. На экране появляется надпись: «А твой телефон так умеет?»
Слухи говорят, что Apple может показать свой складной iPhone в 2026 году, но пока Samsung и другие Android-производители продолжают захватывать рынок.