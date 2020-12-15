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Сегодня 19:23
Samsung подтвердила наличие стилуса в смартфонах Galaxy S
Теперь не только в Galaxy Note
Президент мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh) поделился планами компании по продукту. Он подтвердил, что Samsung проведёт презентацию в январе, на которой представит Galaxy S21. Также Ро сообщил, что смартфоны новой линейки будут поддерживать стилус S Pen — слухи об этом ходят уже давно.
Как сказал Ро, Samsung намерена добавить некоторые из любимых опций в другие девайсы помимо линейки Galaxy Note. Речь, очевидно, идёт о стилусе. Такие заявления, конечно, порождают мысли о том, что компания может вовсе избавиться от линейки Note, ведь она отличалась от S в основном поддержкой S Pen.
Ро отметил, что Samsung предоставит больше подробностей в январе. Также он сообщил, что компания хочет сделать категорию складных смартфонов более доступной для всех.