Samsung подтвердила наличие стилуса в смартфонах Galaxy S

Как сказал Ро, Samsung намерена добавить некоторые из любимых опций в другие девайсы помимо линейки Galaxy Note. Речь, очевидно, идёт о стилусе. Такие заявления, конечно, порождают мысли о том, что компания может вовсе избавиться от линейки Note, ведь она отличалась от S в основном поддержкой S Pen.

Ро отметил, что Samsung предоставит больше подробностей в январе. Также он сообщил, что компания хочет сделать категорию складных смартфонов более доступной для всех.