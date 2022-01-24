Samsung подтвердила объединение Galaxy Note и Galaxy S в одну серию смартфонов

Колонку написал президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро. Он вспомнил историю основных флагманских линеек компании. Galaxy Note вышла в 2011 году и объединила в себе удобство и компактность смартфона и большой экран и широкую функциональность планшета. Одной из основных особенностей также стало электронное перо S Pen.

Тэ Мун Ро признал, что многие были удивлены, когда в прошлом году Samsung не выпустила новый Galaxy Note. Однако компания не забыла о пользователях, которым нравилась линейка. Топ-менеджер заявил, что на презентации в феврале 2022 года Samsung представит самое необычное устройство в серии Galaxy S. «Следующее поколение этой линейки объединит лучшие возможности Samsung Galaxy в одном устройстве».

Нужно полагать, что компания намекает на выпуск смартфона, который объединит в себе и Note, и S. Будем ждать презентации, чтобы подтвердить догадки.