Samsung подтвердила слухи о дате презентации складных смартфонов

Опубликовано 08 июля 2026, 16:331 мин.
Samsung подтвердила слухи о дате презентации складных смартфоновИ уже дарит бонусы за раннюю регистрацию
Samsung официально объявила, что презентация Unpacked состоится 22 июля в Лондоне. Посмотреть его можно будет в том числе в прямом эфире на сайте компании и YouTube.
© Samsung
Слоган события: «Разворачивается новая форма». Главными звездами шоу, по слухам, станут складные Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8. Также ожидается показ новых умных часов и первых умных очков компании.
Хотя точные характеристики пока держатся в секрете, компания уже запустила программу раннего бронирования. Если зарегистрироваться до презентации, можно получить подарочный кредит на 30 долларов при последующем заказе. Кроме того, среди зарегистрировавшихся разыграют десять подарочных карт на 500 долларов каждая. Чтобы участвовать, достаточно указать имя и адрес электронной почты.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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