Samsung подтвердила слухи о дате презентации складных смартфонов

Слоган события: «Разворачивается новая форма». Главными звездами шоу, по слухам, станут складные Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8. Также ожидается показ новых умных часов и первых умных очков компании.

Хотя точные характеристики пока держатся в секрете, компания уже запустила программу раннего бронирования. Если зарегистрироваться до презентации, можно получить подарочный кредит на 30 долларов при последующем заказе. Кроме того, среди зарегистрировавшихся разыграют десять подарочных карт на 500 долларов каждая. Чтобы участвовать, достаточно указать имя и адрес электронной почты.