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Сегодня 17:07

Samsung поиздевалась над Huawei из-за выхода флагмана без сервисов Google

Напоминает, что у Galaxy Note10 все сервисы Google работают
Как известно, смартфоны серии Huawei Mate 30 вышли без сервисов Google. Конкуренты компании не преминули воспользоваться этим обстоятельством. Samsung, например, прямо во время презентации Huawei разослала своим клиентам электронное письмо с явными выпадами в адрес китайцев.

В письме сказано: «Наслаждайтесь обновлениями, приложениями и службами Google». Также компания сообщает, что покупатели Galaxy Note10 получают четыре месяца подписки на YouTube Premium.

Samsung нет никакого смысла напоминать о поддержке сервисов Google вне контекста истории с Huawei. Кроме того, в письме логотипы южнокорейского и американского гигантов размещены рядом друг с другом, чтобы подчеркнуть партнёрство.

У Huawei же, как мы все знаем, отношения с Google не ладятся по одной простой причине: из-за санкций США, которые запрещают американским компаниям сотрудничать с китайской.

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