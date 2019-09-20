Samsung поиздевалась над Huawei из-за выхода флагмана без сервисов Google

В письме сказано: «Наслаждайтесь обновлениями, приложениями и службами Google». Также компания сообщает, что покупатели Galaxy Note10 получают четыре месяца подписки на YouTube Premium.

Samsung нет никакого смысла напоминать о поддержке сервисов Google вне контекста истории с Huawei. Кроме того, в письме логотипы южнокорейского и американского гигантов размещены рядом друг с другом, чтобы подчеркнуть партнёрство.

У Huawei же, как мы все знаем, отношения с Google не ладятся по одной простой причине: из-за санкций США, которые запрещают американским компаниям сотрудничать с китайской.