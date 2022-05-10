Samsung показала «безумные» концепты смартфонов будущего

Это всё устройства, предлагающие расширение экранов. Дисплеи либо растягиваются вертикально или горизонтально, либо складываются в несколько раз. Стоит полагать, что такие смартфоны рано или поздно выйдут на рынок, как это было с Galaxy Fold и Flip.

Всего выделено несколько концептуальных устройств: Samsung Flex Bar (складывается горизонтально как Z Flip), Flex Square (складывается вертикально как Z Fold), Flex G (складывается втрое), Flex Roll (часть дисплея сворачивается, когда не нужна) и др.

Пока неясно, когда мы увидим такие смартфоны вживую, поэтому пока посмотрите ролик.