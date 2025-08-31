Samsung показала, что не стоит бояться фоткаться без одежды – ИИ всё дорисует

Опубликовано 31 августа 2025, 09:451 мин.
Samsung показала, что не стоит бояться фоткаться без одежды – ИИ всё дорисуетСнова подшучивает над Apple
Samsung выпустила новый рекламный ролик «No shirt? No problem», в котором снова высмеивает iPhone и подчёркивает возможности Galaxy AI. Видео появилось на официальных страницах компании в X и YouTube.
© Samsung
Сюжет простой: двое друзей отдыхают у бассейна. Владелец Galaxy Z Fold 7 сидит без футболки и хочет сделать фото для соцсетей. Его друг с iPhone пытается помочь — прикрывает грудь листом бумаги, затем листиком, но всё выглядит нелепо.
Тогда Samsung демонстрирует свою «фишку»: пользователь делает снимок и с помощью функции Sketch to Image буквально дорисовывает на себе футболку. В финале звучит вопрос: «А твой телефон так умеет?»