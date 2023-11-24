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13:30, 24 ноября 2023
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Samsung показала эксклюзивную раскладушку Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Мода и технологии

В рамках последнего сотрудничества Samsung с парижским домом высокой моды Maison Margiela был представлен Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition. Устройство отражает «особый стиль Maison Margiela» с использованием «отчетливого рисунка строчки в центре клапана».

В комплект поставки входят кожаный чехол Flap, чехол Flipsuit, а также зарядное устройство PD мощностью 25 Вт и USB-C кабель.

Специальные иконки, обои и тематические Flipsuit Card также отличают это издание, которое будет доступно в некоторых странах с 30 ноября.

Пока цена не разглашается, но жители Южной Кореи уже могут зарегистрироваться для получения уведомлений о доступности и получить шанс стать обладателем этого модного чуда техники.

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