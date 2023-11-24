Samsung показала эксклюзивную раскладушку Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

В комплект поставки входят кожаный чехол Flap, чехол Flipsuit, а также зарядное устройство PD мощностью 25 Вт и USB-C кабель.

Специальные иконки, обои и тематические Flipsuit Card также отличают это издание, которое будет доступно в некоторых странах с 30 ноября.

Пока цена не разглашается, но жители Южной Кореи уже могут зарегистрироваться для получения уведомлений о доступности и получить шанс стать обладателем этого модного чуда техники.