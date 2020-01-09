Samsung показала избранным гостям выставки CES 2020 необычный смартфон

Такая конструкция позволяет увеличивать диагональ экрана устройства, чтобы, например, посмотреть фильм. Когда дисплей представлен в уменьшенном виде, часть его просто свёрнута в трубочку. Чтобы увеличить ширину экрана, нужно просто нажать на кнопку. Таким образом смартфон может быть как 6-дюймовым, так и 8-дюймовым.

Сообщается, что в устройстве используется полиамидный дисплей, подобный тому, что применялся в Galaxy Fold. Если новинку поддержат партнёры Samsung, то готовое коммерческое решение может появиться на рынке спустя два-три года.

На сегодняшний день, судя по всему, у компании есть только патент на устройство.