Samsung показала, как работает защита от подсматривания в Galaxy S26 Ultra

При включении режима экран становится тёмным для посторонних, но остаётся полностью читаемым для владельца, который смотрит прямо на него. При этом система может затемнять либо весь экран, либо только отдельные элементы.

Пользователь сможет сам выбрать, как работает функция: включать и выключать её вручную или настроить отдельные сценарии, пишут СМИ.

Официальная презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля.