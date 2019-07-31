Samsung показала новый ударопрочный смартфон с водозащитой

Ресурс Slashleaks опубликовал официальное пресс-изображение нового смартфона линейки Samsung Galaxy Active. Он станет продолжением Galaxy S8 Active, который компания представила в 2017 году.

Новое защищённое устройства выглядит весьма массивным. У него достаточно толстые рамки, прорезиненный корпус, есть аппаратные клавиши под экраном. Из-за этого модель выглядит устаревшей. Судя по фото, на задней панели устройства размещён сканер отпечатков пальцев. Прямо рядом с камерой.

По информации ресурса Android Headlines, новый Galaxy Active будет работать на платформе Exynos 9801 и иметь 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила 12,2 Мп, фронтальная — 8 Мп. Диагональ экрана равна 5,2 дюйма, ёмкость аккумулятора — 4500 мАч.