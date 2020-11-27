Samsung показала преимущества нового флагманского процессора для смартфонов на видео

Видео идёт полторы минуты. Samsung утверждает, что Exynos 1080 — это 5G-процессор, который заставляет смартфоны «летать». Да, платформа имеет встроенный модем, который может обеспечить скорость скачивания до 5,1 Гбит/сек.

Также в чипсете есть нейронный процессор (NPU) для работы алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Потенциально он может обеспечить до 5,7 трлн операций в секунду.

Кроме того, в видео упоминается, что Exynos 1080 — один из первый чипсетов, который получил новые ядра Cortex-A78. У него есть одно Cortex-A78, работающее на частоте 2,8 ГГц и три Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц. Помимо этого в состав CPU включены четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на частоте 2,0 ГГц.

Exynos 1080 совместим с HDR10+ и частотой обновления экрана до 144 Гц при разрешении Full HD+. Ещё платформа поддерживает камеры на 200 Мп и может обеспечить 100-процентный прирост в многоядерном тесте производительности. Exynos 1080 дебютирует в смартфоне Vivo в 2021 году.