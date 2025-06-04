Samsung показала тизер складного смартфона с приставкой Ultra

По традиции Samsung выпускает два складных смартфона: в книжной ориентации (Z Fold) и раскладушку (Z Flip). Но в 2025 году компания, похоже, добавит премиум-модель с приставкой Ultra.

Судя по тизеру, устройство будет очень тонким и лёгким — возможно, даже тоньше, чем Galaxy Z Fold6. В пресс-релизе подчёркивается, что новинка будет «удобной и не перегруженной функциями».

Пока неизвестно, удастся ли Samsung сохранить хорошую камеру и ёмкий аккумулятор при такой тонкости. Ранее критики отмечали, что у сверхтонкого Galaxy S25 Edge пострадали батарея и камера. Останется ли компромисс в Ultra-версии Fold — узнаем уже летом.

Ожидается, что презентация состоится в июле 2025 года.