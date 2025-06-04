Samsung показала тизер складного смартфона с приставкой Ultra

Опубликовано 04 июня 2025, 19:091 мин.
Samsung показала тизер складного смартфона с приставкой UltraВидимо, это Galaxy Z Fold Ultra
Samsung официально подтвердила, что этим летом представит складной смартфон с названием Ultra. Хотя точное имя устройства не раскрыто, эксперты предполагают, что речь идёт о Galaxy Z Fold Ultra или Z Fold 7 Ultra.
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По традиции Samsung выпускает два складных смартфона: в книжной ориентации (Z Fold) и раскладушку (Z Flip). Но в 2025 году компания, похоже, добавит премиум-модель с приставкой Ultra.
Судя по тизеру, устройство будет очень тонким и лёгким — возможно, даже тоньше, чем Galaxy Z Fold6. В пресс-релизе подчёркивается, что новинка будет «удобной и не перегруженной функциями».
Пока неизвестно, удастся ли Samsung сохранить хорошую камеру и ёмкий аккумулятор при такой тонкости. Ранее критики отмечали, что у сверхтонкого Galaxy S25 Edge пострадали батарея и камера. Останется ли компромисс в Ultra-версии Fold — узнаем уже летом.
Ожидается, что презентация состоится в июле 2025 года.