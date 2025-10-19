Samsung, похоже, отложит выпуск серии Galaxy S26

Сообщается, что создание топовой версии Galaxy S26 Ultra уже завершено, но базовая модель Galaxy S26 всё ещё находится на этапе доработки. Подробностей о причинах задержки нет.

По данным утечки, Galaxy S26 Ultra получит 10-битный экран с улучшенной цветопередачей и будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Обычная версия S26 оснастят новым чипом Exynos 2600.

Линейка, как ожидается, будет включать три модели — Galaxy S26 Pro, S26+ и S26 Ultra. При этом от версии Galaxy S26 Edge решили отказаться из-за низких продаж предыдущей модели.