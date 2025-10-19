Samsung, похоже, отложит выпуск серии Galaxy S26

Опубликовано 19 октября 2025, 17:151 мин.
Samsung, похоже, отложит выпуск серии Galaxy S26До марта 2026 года
Новый слух утверждает, что Samsung планирует перенести запуск флагманской серии Galaxy S26 на март следующего года. Обычно новые модели семейства Galaxy S представляют в январе. По данным источников СМИ, возникли сложности с разработкой и дизайном устройств.
Сообщается, что создание топовой версии Galaxy S26 Ultra уже завершено, но базовая модель Galaxy S26 всё ещё находится на этапе доработки. Подробностей о причинах задержки нет.
По данным утечки, Galaxy S26 Ultra получит 10-битный экран с улучшенной цветопередачей и будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Обычная версия S26 оснастят новым чипом Exynos 2600.
Линейка, как ожидается, будет включать три модели — Galaxy S26 Pro, S26+ и S26 Ultra. При этом от версии Galaxy S26 Edge решили отказаться из-за низких продаж предыдущей модели.