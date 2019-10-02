Samsung полностью прекратила производство смартфонов в Китае

В начале 2019 года устройства южнокорейской компании занимали 1% рынка в Китае, после начала продаж Galaxy S10 доля повысилась до 1,1%, но затем снова упала, на этот раз до 0,7%. Это совсем плохие показатели.

Поэтому Samsung не нуждается в производственных мощностях в стране. Собрать смартфоны она продолжит на заводах в других странах, в том числе во Вьетнаме и Индии. Кроме того, компания будет по-прежнему пользоваться услугами сторонних производителей, собирающих устройства Samsung по лицензии.