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Samsung полностью прекратила производство смартфонов в Китае
Там устройства компании просто не пользуются спросом
Стало известно, что южнокорейский гигант Samsung закрывает свой последний завод по производству смартфонов в Китае. Сборка устройств на нём прекратилась в конце сентября. Проблема в том, что китайцам смартфоны Samsung оказались не нужны.
В начале 2019 года устройства южнокорейской компании занимали 1% рынка в Китае, после начала продаж Galaxy S10 доля повысилась до 1,1%, но затем снова упала, на этот раз до 0,7%. Это совсем плохие показатели.
Поэтому Samsung не нуждается в производственных мощностях в стране. Собрать смартфоны она продолжит на заводах в других странах, в том числе во Вьетнаме и Индии. Кроме того, компания будет по-прежнему пользоваться услугами сторонних производителей, собирающих устройства Samsung по лицензии.
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