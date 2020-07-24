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Samsung положит в коробку с грядущим флагманским смартфоном не самую мощную зарядку
Ещё неясно, большая ли это потеря
Apple, по слухам, может оставить будущих владельцев iPhone 12 без комплектного зарядного устройства. У Samsung таких планов, судя по всему, нет. Но источники сообщили, что компания положит в коробку с грядущим флагманским смартфоном не самую мощную зарядку.
СМИ пишут, что в комплекте со смартфонами Galaxy Note 20 будет идти зарядное устройство мощностью 25 Вт. Ранние утечки свидетельствовали о том, что аппараты получат быструю зарядку до 45 Вт.
Скорее всего, компания предложит докупить более мощное ЗУ всем желающим. Правда, ещё непонятно, будет ли в этом резон. В ситуации с Galaxy Note 10 и Note10+ тесты не показали особой разницы между зарядкой на 25 Вт и 45 Вт. Не исключено, что со смартфонами Galaxy Note 20 всё будет иначе.