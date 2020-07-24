Samsung положит в коробку с грядущим флагманским смартфоном не самую мощную зарядку

СМИ пишут, что в комплекте со смартфонами Galaxy Note 20 будет идти зарядное устройство мощностью 25 Вт. Ранние утечки свидетельствовали о том, что аппараты получат быструю зарядку до 45 Вт.

Скорее всего, компания предложит докупить более мощное ЗУ всем желающим. Правда, ещё непонятно, будет ли в этом резон. В ситуации с Galaxy Note 10 и Note10+ тесты не показали особой разницы между зарядкой на 25 Вт и 45 Вт. Не исключено, что со смартфонами Galaxy Note 20 всё будет иначе.