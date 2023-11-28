Samsung получила права на названия, связанные с ИИ, для флагманского Galaxy S24

Шутка ли — компания зарегистрировала две новые торговые марки, «AI Phone» и «AI Smartphone», предвещая внедрение передовых возможностей искусственного интеллекта в свои устройства.

Эти нововведения, вероятно, будут основаны на недавно анонсированных чипсетах Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3, которые обеспечат мощную основу для ИИ-инноваций.

Samsung уже сообщала о планах внедрения генеративного ИИ во все модели Galaxy S24, которые должны появиться на рынке в начале следующего года. Однако конкретные детали о том, как эта технология будет функционировать в новой серии флагманов, пока не раскрыты.

Согласно отчетам, новые торговые марки могут указывать на то, что Samsung стремится активно продвигать серию Galaxy S24, предлагая устройства с улучшенными функциями, превосходящими возможности предыдущей серии Galaxy S23 и конкурентов.

В частности, во время анонса Exynos 2400 компания продемонстрировала возможности создания текста и изображений с помощью ИИ.