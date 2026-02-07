Samsung поможет Qualcomm с охлаждением будущих флагманских процессоров

Ранее уже поступала информация, что Samsung предлагает свою технологию охлаждения сторонним компаниям.

Речь идёт о решении под названием Heat Pass Block (HPB). По сути, это специальный теплоотвод, который устанавливается поверх процессора и помогает ему эффективнее рассеивать тепло, пишут СМИ. В настоящее время эта технология применяется в Samsung Exynos 2600.

Впрочем, пока это лишь неподтверждённые данные. Даже если это и правда, то неясно, успеет ли Qualcomm интегрировать чужое решение в свой новый чип.