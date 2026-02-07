Samsung поможет Qualcomm с охлаждением будущих флагманских процессоров

Опубликовано 07 февраля 2026, 14:271 мин.
Samsung поможет Qualcomm с охлаждением будущих флагманских процессоровSnapdragon 8 Elite Gen 6 на очереди
Появился слух о следующем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Так, компания может использовать технологию охлаждения от своего главного конкурента — Samsung.
© Qualcomm
Ранее уже поступала информация, что Samsung предлагает свою технологию охлаждения сторонним компаниям.
Речь идёт о решении под названием Heat Pass Block (HPB). По сути, это специальный теплоотвод, который устанавливается поверх процессора и помогает ему эффективнее рассеивать тепло, пишут СМИ. В настоящее время эта технология применяется в Samsung Exynos 2600.
Впрочем, пока это лишь неподтверждённые данные. Даже если это и правда, то неясно, успеет ли Qualcomm интегрировать чужое решение в свой новый чип.