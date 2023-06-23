Samsung понадобилась неделя, чтобы «привести» обновление камеры Galaxy S23 в Европу

На прошлой неделе обновление стало доступно пользователям в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Размер прошивки, обозначенной как S91xBXXU2AWF1, составляет 2,2 ГБ.

Она устраняет различные ошибки, добавляет более плавные анимации перехода One UI и включает обновления для нескольких собственных приложений Samsung.

Обновление также устраняет проблемы с автофокусом, улучшает съемку в ночном режиме, добавляет 2-кратный зум в портретном режиме и другие улучшения камеры.

Компания, по сообщениям, еще и работает над другой версией прошивки, которая принесет больше оптимизации. Это обновление, предположительно, будет распространяться в Китае и Южной Корее, но может не дойти до Европы и других регионов.