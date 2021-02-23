Samsung пообещала 4 года обновлений безопасности для всех смартфонов с 2019 года выпуска

Раньше Samsung предлагала ежемесячные или ежеквартальные обновления безопасности как минимум в течение первых двух лет срока жизни устройства. Например, премиальные модели получают апдейты ежемесячно, а бюджетные аппараты, как Galaxy A71 5G, — ежеквартально. Со временем обновления начинают приходить реже и для флагманов.

Теперь Samsung будет предоставлять регулярные обновления безопасности десяткам устройств, в том числе дешёвым, которые обычно не получают такой долгосрочной поддержки.

Например Google обещает лишь три года обновлений безопасности для своих смартфонов Pixel.

Стоит обратить внимание, что речь идёт не об обновлениях Android. Ранее Samsung гарантировала поддержку апдейтов как минимум трёх поколений операционной системы, но только для некоторых своих смартфонов.