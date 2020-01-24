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Сегодня 18:48
Samsung пообещала обновить старые телефоны до новой версии Android
2017 года
Ранее в сети был опубликован список устройств Samsung, которые должны получить обновление до Android 10. Среди них были смартфоны 2019 и 2018 годов. Теперь же представители техподдержки заявляют, что обновление придёт и на старые аппараты — 2017 года выпуска.
Речь идёт о когда-то флагманских Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note 8. Сообщается, что об апдейте говорят представители службы клиентской поддержки компании.
Стоит отметить, что изначально смартфоны работали под управлением Android 7 Nougat. Сегодня они обновлены до Android 9 Pie. На этом цикл обновлений должен был закончиться. Почему в поддержке говорят, что это не произойдёт, — неясно.
Пока достоверно неизвестно, действительно ли Samsung пришлёт обновления на старые флагманы. Будем ждать новостей.