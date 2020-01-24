Samsung пообещала обновить старые телефоны до новой версии Android

Речь идёт о когда-то флагманских Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note 8. Сообщается, что об апдейте говорят представители службы клиентской поддержки компании.

Стоит отметить, что изначально смартфоны работали под управлением Android 7 Nougat. Сегодня они обновлены до Android 9 Pie. На этом цикл обновлений должен был закончиться. Почему в поддержке говорят, что это не произойдёт, — неясно.

Пока достоверно неизвестно, действительно ли Samsung пришлёт обновления на старые флагманы. Будем ждать новостей.