Samsung пообещала привнести компьютерную графику в мобильные игры с процессором Exynos 2200

Трассировка лучей позволяет создавать реалистичное освещение, отражения и тени в играх. Для этой технологии нужны немалые вычислительные мощности. Samsung утверждает, что процессор Exynos 2200 сможет это обеспечить.

Кроме того, GPU будет поддерживать Variable Rate Shading, что позволяет отображать некоторые объекты (например, персонажа) с более высоким качеством, чем другие.

В целом, графический процессор Exynos 2200 должен быть на 30% быстрее, чем актуальный Mali GPU.

Стоит отметить, что архитектура RDNA 2 используется в видеокартах Radeon RX 6000, консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X, а также в APU внутри Steam Deck.