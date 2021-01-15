Samsung пообещала убрать зарядку из коробок будущих смартфонов

Samsung утверждает, что постепенное исключение аксессуаров из коробки поможет смартфонам стать более экологичными.

Судя по тону компании, можно сделать вывод, что зарядки уйдут из коробок не всех смартфонов. Вероятно, во флагманской линейке Galaxy мы их уже не увидим, но у Samsung есть и другие серии смартфонов. Не исключено, что компания оставит адаптеры в комплектах более бюджетных аппаратов. Однако есть возможность, что зарядные устройства не будут поставляться вообще со всеми смартфонами Samsung.

Также источники отмечают, что Samsung не стала убирать адаптеры питания из коробок других уже вышедших смартфонов. Note 20 Ultra и Note 10 всё ещё поставляются с зарядкой. Выйдет ли Note 21 с адаптером — остаётся гадать.