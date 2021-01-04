Samsung попросит доплатить 3,5 тысячи рублей за стилус в новом смартфоне

По информации ресурса WinFuture, стоимость S Pen составит около 40 евро (примерно 3,5 тысячи рублей). Напомним, смартфоны серии Galaxy Note идут в комплекте со стилусом.

Также Samsung предложит покупателям Galaxy S21 особый чехол, в котором можно хранить S Pen. То есть отверстия под стилус в самом смартфоне, как в Galaxy Note, не будет.

Визуально S Pen напоминает электронное перо для планшета Galaxy Tab S7. Стилус будет чувствителен к силе нажатия и поддерживает управление жестами.