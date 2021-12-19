Samsung попыталась согнуть смартфон всеми возможными способами в новом патенте

Патент называется «Electronic device capable of folding and sliding operations» («Электронное устройство, способное сгибаться и раздвигаться»). Описанный в документации смартфон действительно способен на действия, указанные в названии. Во-первых, устройство может раскручиваться. Можно взяться за один конец дисплея, потянуть за него, и экран, скрученный в корпусе, развернётся и станет больше. Это довольно простая концепция, но трудная для реализации по ряду механических и конструктивных причин.