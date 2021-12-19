Samsung попыталась согнуть смартфон всеми возможными способами в новом патенте

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Samsung попыталась согнуть смартфон всеми возможными способами в новом патентеПридумано устройство с двумя типами изменения конструкции
В сети опубликовали любопытный патент Samsung. Похоже, что компания ищет все возможные способы складывать устройства с гибкими экранами.
Патент называется «Electronic device capable of folding and sliding operations» («Электронное устройство, способное сгибаться и раздвигаться»). Описанный в документации смартфон действительно способен на действия, указанные в названии. Во-первых, устройство может раскручиваться. Можно взяться за один конец дисплея, потянуть за него, и экран, скрученный в корпусе, развернётся и станет больше. Это довольно простая концепция, но трудная для реализации по ряду механических и конструктивных причин.
Во-вторых, телефон может складываться. Этим он похож на уже вышедшие гибкие устройства Samsung.
Практическая польза такого устройства, пока непонятно. К тому же это лишь патент. То есть нет никакой гарантии, что такой смартфон выйдет на рынок.
Источник: GSMArena