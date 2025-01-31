Samsung поставит обновленную память HBM3E к марту, несмотря на ограничения США

В ходе отчета о прибылях и убытках 31 января Samsung сообщила о росте продаж HBM в 1,9 раза за последний квартал, хотя и несколько ниже ожиданий из-за «геополитических проблем» и подготовки к выпуску обновленной HBM3E. Компания расширила поставки производителям GPU и центрам обработки данных, а более высокий спрос ожидается со второго квартала.

Samsung также тестирует 16-слойную технологию HBM3E, но не видит «немедленного спроса» на коммерческое использование. Тем временем разработка HBM4 на основе технологии 1С Nano продолжается.

Компания планирует сократить продажи старой памяти DDR4 и LPDDR4, сосредоточившись на новых технологиях.