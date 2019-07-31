Samsung потеряла половину прибыли из-за провальных продаж смартфонов

Второй квартал завершился 30 июня. По его итогам операционная прибыль Samsung составила $5,56 миллиарда. Во втором квартале 2018 же года она была равна $13,3 миллиарда.

Конкретно в мобильном направлении компании прибыль упала на 42%. Сообщается, что из-за низких продаж флагманских смартфонов. Выручка Samsung выросла на 8% только благодаря стабильным продажам моделей серии Galaxy А.

На снижение прибыли также повлиял слабый спрос на модули памяти компании. Samsung в текущем году заработала только $13,6 миллиарда на этом поприще (в прошлом году было $18,59 миллиарда).

Лучше всего дела обстоят у подразделения Samsung Display, производящего OLED-панели. Во втором квартале 2018 года оно принесло лишь $4,79 миллиарда, а в 2019 — $6,64 миллиарда.