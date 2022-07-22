Samsung повысит стоимость нового смартфона-раскладушки

Согласно утечке, цены на Galaxy Z Flip 4 в Европе будут начинаться с 1080 евро за вариант с 128 ГБ памяти. Вариант на 256 ГБ будет стоить 1160 евро, тогда как новый Galaxy Z Flip 4 с 512 ГБ памяти будет стоить 1280 евро.

Это незначительное увеличение. Преемник Galaxy Z Flip 3 будет дороже на 31 евро. Неясно, относится ли это небольшое повышение цен только к Европе или Samsung сделает новую складную модель более дорогой и в других странах.