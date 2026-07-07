Samsung пожертвовала удобством ради плоского экрана в складном Galaxy Z Fold8

По данным Ice Universe, инженеры компании полностью переработали шарнирный механизм. Новая конструкция «действительно позволяет почти избавиться от заметной вмятины в месте сгиба». Однако это достижение идёт с нюансом.

Теперь складывание и раскрывание устройства требует более «решительного» движения. По словам инсайдера, удерживать телефон раскрытым под «произвольным» углом стало сложнее.

Презентация моделей ожидается 22 июля.