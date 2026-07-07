Samsung пожертвовала удобством ради плоского экрана в складном Galaxy Z Fold8

Опубликовано 07 июля 2026, 14:171 мин.
Samsung пожертвовала удобством ради плоского экрана в складном Galaxy Z Fold8И в Fold8 Ultra
СМИ написали недавно про компромисс, на который пошла Samsung, чтобы грядущие складные смартфоны Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra получили «практически незаметную складку» на экране.
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По данным Ice Universe, инженеры компании полностью переработали шарнирный механизм. Новая конструкция «действительно позволяет почти избавиться от заметной вмятины в месте сгиба». Однако это достижение идёт с нюансом.
Теперь складывание и раскрывание устройства требует более «решительного» движения. По словам инсайдера, удерживать телефон раскрытым под «произвольным» углом стало сложнее.
Презентация моделей ожидается 22 июля.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный