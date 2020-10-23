Samsung предлагает новый флагманский смартфон по подписке со скидкой 30%

Как пишет Samsung, год использования Galaxy S20 FE с объёмом памяти 128 ГБ обойдётся в 23 880 рублей вместо 33 984. Пользователю нужно будет платить 1990 рублей в месяц. Это цифры с учётом остаточной стоимости 26 110 рублей при обновлении после 12 платежей и полной стоимости смартфона 49 990 рублей.

По истечении 12 месяцев клиент может выбрать — обменять смартфон на новую модель, продолжить вносить платежи и выкупить или вернуть. При этом, чтобы рассчитывать на бесплатные обмен и возврат, нужно сохранить смартфон в целости.

Предложение по Galaxy S20 FE доступно при оформлении доставки. Акция проходит с 12:00 23.10.2020 до 23:59 30.11.2020 (по московскому времени). Подробности можно посмотреть тут.