Samsung предлагает переход с прошлогоднего смартфона на новый за полцены

Участник программы сможет использовать последние модели Galaxy и ежегодно обновлять их с экономией в 50%. Например, год использования флагманского смартфона Galaxy S20 обойдётся в 33 595 рублей вместо 69 990 рублей. Пользователю нужно будет ежемесячно платить 3549 рублей.

В стоимость договора уже включено страхование аппарата с возможностью бесплатной однократной замены разбитого экрана или задней панели в течение одного года.

После оформления заявки на участие в программе смартфон можно получить на дом или выбрать подходящий магазин. Договор подписывается в цифровом виде. Также пользователь имеет право выкупить устройство без комиссии. Вернуть или обменять смартфон на новый можно после шестого платежа. Нужно будет только доплатить 3900 или 4900 рублей (в зависимости от модели). После 12 платежа комиссия за возврат или обмен не взимается.