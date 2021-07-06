Samsung представила дешёвый смартфон с 6000 мАч в аккумуляторе

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Сегодня в 12:52
Samsung представила дешёвый смартфон с 6000 мАч в аккумулятореСтоимостью не более 15 тысяч рублей
Сегодня в Индии запустили новый Samsung Galaxy F22. Он получил большую батарею и весьма низкую цену для таких характеристик.
Galaxy F22 оснащён 48-Мп основной камерой, 8-Мп широкоуголкой и двумя вспомогательными датчиками на 2 Мп. Селфи-камера тут 13-Мп.
Устройство получило аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Диагональ экрана тут составляет 6,4 дюйма (панель Super AMOLED). Разрешение равно HD+, а частота обновления — 90 Гц.
Galaxy F22 предлагается в вариантах с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Память можно расширить картой microSD. В Индии смартфон оценили в 12 499 рупий и 14 499 рупий соотвественно. В рублях получаются примерно те же цифры.