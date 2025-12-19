По словам компании, переход на более «тонкий» техпроцесс позволил значительно повысить производительность, снизить энергопотребление и улучшить контроль нагрева.

Exynos 2600 оснащён 10-ядерным процессором нового поколения. В нём нет «слабых» ядер для простых задач — вместо этого используются только мощные и средние по мощности ядра. Samsung утверждает, что по сравнению с предыдущей моделью Exynos 2500 прирост общей производительности достигает 39%.

Новый графический процессор Xclipse 960 обеспечивает до двух раз больше вычислительной мощности и «лучше справляется с современными играми». Также улучшены функции на базе ИИ — скорость работы которого выросла «более чем в два раза».

Чип поддерживает камеры с разрешением до 320 Мп, съёмку видео в 8K, экраны с частотой до 120 Гц и быструю память нового поколения.

Samsung уже запустила Exynos 2600 в массовое производство.