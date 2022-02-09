Samsung представила флагман S22 Ultra в стиле смартфонов отменённой серии Galaxy Note

Samsung скромно умалчивает о процессорах Galaxy S22 Ultra, говоря только, что они выполнены по 4-нм техпроцессу. Это, впрочем, не тайна. Мы знаем, что такие процессоры — Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Телефон выйдет в нескольких конфигурациях, в том числе с 12 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ хранилища.

Для питания в Galaxy S22 Ultra установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, беспроводная на 15 Вт.

S Pen, как и сам смартфон, защищён от влаги и пыли по стандарту IP68. Стилус получил уменьшенное время отклика, то есть писать им стало более плавно и естественно.