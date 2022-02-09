Samsung представила флагман S22 Ultra в стиле смартфонов отменённой серии Galaxy Note

Samsung представила флагман S22 Ultra в стиле смартфонов отменённой серии Galaxy NoteСо стилусом
Дизайном Galaxy S22 Ultra тоже напоминает Note. Мы видим у аппарата более прямые углы, вырез под фронтальную камеру в центральной верхней части. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма — точно так же, как у Galaxy S Ultra предыдущего поколения. Это панель AMOLED 2X частотой обновления 120 Гц. Фронталка представлена 40-Мп датчиком изображения.
Samsung
Что касается основной камеры, то она получила четыре модуля. Основной среди них — 108-Мп с широкоугольным объективом. Его дополняют ультраширокоуголка на 12 Мп, телефото на 10 Мп с трёхкратным оптическим зумом и ещё одна телефото на 10 Мп с 10-кратным оптическим зумом. Тут в целом тоже почти нет улучшений по сравнению с моделью предыдущего года.
Samsung скромно умалчивает о процессорах Galaxy S22 Ultra, говоря только, что они выполнены по 4-нм техпроцессу. Это, впрочем, не тайна. Мы знаем, что такие процессоры — Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Телефон выйдет в нескольких конфигурациях, в том числе с 12 ГБ оперативной памяти + 1 ТБ хранилища.
Для питания в Galaxy S22 Ultra установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт, беспроводная на 15 Вт.
S Pen, как и сам смартфон, защищён от влаги и пыли по стандарту IP68. Стилус получил уменьшенное время отклика, то есть писать им стало более плавно и естественно.
Samsung
Цены на Galaxy S22 Ultra такие:
- 12 ГБ + 1 ТБ — 154 990 рублей
- 12 ГБ + 512 ГБ — 134 990 рублей
- 12 ГБ + 256 ГБ — 124 990 рублей
- 8 ГБ + 128 ГБ — 114 990 рублей