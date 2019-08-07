Samsung представила флагманский Galaxy Note10

Стилусы для Galaxy Note10 тоже обновились. В частности, Samsung презентовала новую функцию распознавания рукописного текста, которая конвертирует его в заметки и экспортирует в Microsoft Word. Кроме того, S Pen распознаёт жесты для управления смартфоном на расстоянии.

Galaxy Note10+ может создавать контент для дополненной реальности. Это возможно благодаря 3D-сканеру камеры смартфона. Компания показала, как из игрушки делает 3D-модель для дальнейшего использования.