Samsung представила флагманский Galaxy Note10

Модель Galaxy Note10 получила 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей Infinity-O с разрешением FHD+ (2280 × 1080 пикселей) и поддержкой HDR10+. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев. Основная камера представлена тремя датчиками изображения: на 16 Мп с ультраширокоугольным объективом и апертурой F2.2; на 12 Мп с апертурой F1.5/F2.4; на 12 Мп с телеобъективом и апертурой F2.1. Фронтальная камера имеет 10 Мп.
Работает смартфон на собственном восьмиядерном процессоре компании Exynos 9825. Имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 3500 мАч.
Старшую модель же Samsung Galaxy Note10+ оснастили 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением Quad HD+ (3040 х 1440 пикселей). Основная камера смартфона имеет дополнительный датчик восприятия глубины. Фронтальная камера так же оснащена 10-мегапиксельным сенсором.
Работает смартфон на той же платформе Exynos 9825, имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой беспроводной сверхбыстрой зарядки до 45 ватт.
Galaxy Note10+ также поддерживает сети пятого поколения (5G).
Стилусы для Galaxy Note10 тоже обновились. В частности, Samsung презентовала новую функцию распознавания рукописного текста, которая конвертирует его в заметки и экспортирует в Microsoft Word. Кроме того, S Pen распознаёт жесты для управления смартфоном на расстоянии.
Galaxy Note10+ может создавать контент для дополненной реальности. Это возможно благодаря 3D-сканеру камеры смартфона. Компания показала, как из игрушки делает 3D-модель для дальнейшего использования.
Работают смартфоны под управлением Android 9 Pie. 3,5-миллиметрового разъёма для наушников в них нет.
Galaxy Note10 будет стоить 76 990 рублей, а Galaxy Note10+ — 89 990 рублей. В продажу в России они поступят 23 августа. Будут доступны в цветах Аура, Белый, Чёрный, Красный. Предзаказ доступен с 8 августа в фирменных магазинах и на официальном сайте Samsung. При предзаказе в подарок можно получить Galaxy Watch Active.