Samsung представила Galaxy Z Flip 7 в дизайне зимней Олимпиады-2026

Смартфон выделяется синим стеклянным корпусом, золотистой рамкой и специальными обоями с олимпийской тематикой. В комплект также входит прозрачный чехол с магнитами и декоративными элементами в виде лавровых ветвей.

Для спортсменов Samsung добавила функции на базе ИИ Galaxy AI. Среди них — переводчик, работающий без интернета, ежедневные напоминания с расписанием и показателями активности, и не только.

Для связи спортсменам предоставят 100 ГБ мобильного интернета 5G через eSIM. На смартфон заранее установлены официальные приложения Олимпиады, сервис Athlete365 и цифровые пропуска в Samsung Wallet.