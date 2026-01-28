Телефоны
Опубликовано 28 января 2026, 22:59
1 мин.

Samsung представила Galaxy Z Flip 7 в дизайне зимней Олимпиады-2026

Olympic Edition
Samsung показала специальную версию складного смартфона Galaxy Z Flip 7, посвящённую зимним Олимпийским играм 2026 года. Устройство будет бесплатно отдано участникам Олимпийских и Паралимпийских игр. Купить будет нельзя.
© Samsung

По техническим характеристикам Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition практически не отличается от обычной версии: складной экран, двойная основная камера — главный модуль на 50 Мп и широкоугольный на 12 Мп. Основные изменения касаются дизайна и доп. функций.

© Samsung

Смартфон выделяется синим стеклянным корпусом, золотистой рамкой и специальными обоями с олимпийской тематикой. В комплект также входит прозрачный чехол с магнитами и декоративными элементами в виде лавровых ветвей.

Для спортсменов Samsung добавила функции на базе ИИ Galaxy AI. Среди них — переводчик, работающий без интернета, ежедневные напоминания с расписанием и показателями активности, и не только.

Для связи спортсменам предоставят 100 ГБ мобильного интернета 5G через eSIM. На смартфон заранее установлены официальные приложения Олимпиады, сервис Athlete365 и цифровые пропуска в Samsung Wallet.