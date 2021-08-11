Samsung представила компактный смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip3

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Сегодня в 17:01
Samsung представила компактный смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip3Новая раскладушка
Сегодня состоялась презентация нового поколения гибкой раскладушки — Samsung Galaxy Z Flip3.
Galaxy Z Flip3 можно будет купить в лавандовом, зелёном, кремовом или чёрном цвете. А на Samsung.com будут доступны ещё три эксклюзивных расцветки — розовая, серая и белая.
Samsung
Samsung
Среди улучшений в Galaxy Z Flip3 по сравнению с предыдущим поколением — 120-Гц экран, увеличенный в четыре раза внешний экранчик, основная камера с двумя датчиками изображения на 12 Мп (широкоуголка + ультраширокоуголка). Смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, состоящий из двух элементов. Основной экран устройства имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2640 x 1080 пикселей.
Цены на Galaxy Z Flip3 начинаются с $999.