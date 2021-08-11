Samsung представила компактный смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip3

Среди улучшений в Galaxy Z Flip3 по сравнению с предыдущим поколением — 120-Гц экран, увеличенный в четыре раза внешний экранчик, основная камера с двумя датчиками изображения на 12 Мп (широкоуголка + ультраширокоуголка). Смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, состоящий из двух элементов. Основной экран устройства имеет диагональ 6,7 дюйма и разрешение 2640 x 1080 пикселей.