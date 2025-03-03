Samsung представила новую серию Galaxy A: больше экран, больше ИИ

Все три телефона теперь оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ с плавной частотой обновления 120 Гц. Основная камера A56 сохранила свои 50 Мп, 12 Мп ультраширокий сенсор и 5 Мп макрообъектив, но селфи-камера теперь 12 Мп, по сравнению с 32 Мп у A55. Samsung также впервые распространила защиту от воды и пыли (IP67) на модель A26.

A56 работает на обновленном чипе Exynos 1580, в то время как A36 оснащен более старым Snapdragon 6 Gen 3. Все модели оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч, но только A56 и A36 поддерживают ускоренную зарядку 45 Вт.

Galaxy A56 будет стоить 499 долларов, модель A36 (399 долларов), а A26 (299 долларов).