Samsung представила новую серию Galaxy A: больше экран, больше ИИ

Опубликовано 03 марта 2025, 05:151 мин.
Samsung представила новую серию Galaxy A: больше экран, больше ИИИ Exynos 1580
Samsung обновила бюджетную серию Galaxy A, добавив в нее больше функций искусственного интеллекта и чуть более крупные экраны. Новые Galaxy A56, A36 и A26 поддерживают функцию Google Circle to Search, позволяющую пользователям искать информацию, обводя кружком текст или изображения прямо на экране.
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Все три телефона теперь оснащены 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ с плавной частотой обновления 120 Гц. Основная камера A56 сохранила свои 50 Мп, 12 Мп ультраширокий сенсор и 5 Мп макрообъектив, но селфи-камера теперь 12 Мп, по сравнению с 32 Мп у A55. Samsung также впервые распространила защиту от воды и пыли (IP67) на модель A26.
A56 работает на обновленном чипе Exynos 1580, в то время как A36 оснащен более старым Snapdragon 6 Gen 3. Все модели оснащены аккумулятором емкостью 5 000 мАч, но только A56 и A36 поддерживают ускоренную зарядку 45 Вт.
Galaxy A56 будет стоить 499 долларов, модель A36 (399 долларов), а A26 (299 долларов).