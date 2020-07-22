Samsung представила новую версию гибкого смартфона-раскладушки

От предыдущей она отличается поддержкой 5G. Потому, собственно, так и называется — Galaxy Z Flip 5G. Помимо этого, новинка получила более мощный процессор Snapdragon 865 Plus. Цена смартфона, конечно, тоже изменилась. Новая версия стоит $1449,99. Это на $70 больше, чем цена предшественника. Поставки Galaxy Z Flip 5G покупателям начнутся 7 августа.

Стоит отметить, что анонс нового Galaxy Z Flip все ожидали 5 августа на большом мероприятии Samsung. Вероятнее всего, компания хочет оставить больше времени для презентации главного устройства — Galaxy Note 20.