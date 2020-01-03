Samsung представила новые удешевлённые версии Galaxy S10 и Galaxy Note10

Galaxy S10 Lite оснащён 6,7-дюймовым экраном Infinity-O с разрешением 2400×1080 пикселей. У обычного S10 диагональ меньше. Основная камера у аппарата тройная, состоит из модулей на 48 Мп, 12 Мп и 5 Мп (макро). Смартфон также получил новую систему оптической стабилизации изображения Super Steady OIS. Ёмкость аккумулятора у него равна 4500 мАч. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

Galaxy Note10 Lite имеет такой же экран, как у S10 Lite, камеру с тремя 12-мегапиксельными датчиками, процессор Exynos 9810 и аналогичные варианты памяти. Смартфон, конечно, оснащён фирменным электронным пером S Pen.

В пресс-релизе компании сказано, что оба смартфона поступят в продажу в России в середине января 2020 года. Рекомендуемая цена составит 44 990 рублей за Galaxy S10 Lite и 39 990 рублей за Note10 Lite.