Samsung представила новый дешёвый смартфон с большой батареей

Что касается основной камеры, то она представлена одним 8-Мп датчиком изображения. Главное достоинство телефона — аккумулятор на 5000 мАч. Правда, без поддержки какой-либо быстрой зарядки.

В общем, смартфон получится очень бюджетный по характеристикам. Будет предлагаться в синем и чёрном цвете. Информация о его стоимости и доступности ещё не подтверждена. Будем ждать обновлений.