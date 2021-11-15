Samsung представила новый дешёвый смартфон с большой батареей

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Samsung представила новый дешёвый смартфон с большой батареейМожет подойти пожилым людям
Samsung только что представила свой новый смартфон начального уровня Galaxy A03 Core.
Galaxy A03 Core получил a 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+. У него есть вырез в экране под селфи-камеру на 5 Мп. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Unisoc. Его дополняют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.
Что касается основной камеры, то она представлена одним 8-Мп датчиком изображения. Главное достоинство телефона — аккумулятор на 5000 мАч. Правда, без поддержки какой-либо быстрой зарядки.
В общем, смартфон получится очень бюджетный по характеристикам. Будет предлагаться в синем и чёрном цвете. Информация о его стоимости и доступности ещё не подтверждена. Будем ждать обновлений.
Источник: GSMArena