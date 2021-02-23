Samsung представила новый флагманский датчик для камер смартфонов

ISOCELL GN2 — это 1/1,12-дюймовый датчик. Данный размер считается крупнейшим для смартфонов. Сенсор имеет размер пикселей 1,4 микрометра. Он может создавать качественные изображения в условиях низкой освещённости с помощью хорошо известной технологии объединения четырёх смежных пикселей в один.

Новый сенсор позволяет делать 100-Мп фотографии благодаря особой технологии. Что касается новейшей Dual Pixel Pro, то она представляет собой решение для фазовой автофокусировки. Вместо того, чтобы разбивать все красные, зелёные и синие пиксели по вертикали, технология разбивает зелёные пиксели по диагонали. В результате получается точный и быстрый автофокус в различных условиях, в том числе при низкой освещённости или при съёмке быстро движущегося объекта.

Кроме того, Samsung ISOCELL GN2 имеет Smart ISO Pro для создания улучшенных HDR изображений и может снимать видео в качестве 1080p при 480 fps или 4K при 120 fps.

Датчик уже поступил в серийное производство.