Samsung представила новый флагманский смартфон специально для фанатов

Galaxy S20 FE имеет 32-мегапиксельную селфи-камеру и тройную основную камеру (ультраширик, ширик, телеобъектив). У смартфона есть 30-кратный Space Zoom3. В качестве аппаратной основы устройства выступает «усовершенствованный» процессор Exynos 990. Плоский Super AMOLED экран Galaxy S20 FE имеет диагональ 6,5-дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Как утверждает Samsung, смартфон может работать на одном заряде в течение всего дня. Ёмкость его аккумулятора составляет 4500 мАч. У Galaxy S20 FE есть беспроводная и обратная зарядки.

Смартфон выйдет в продажу 9 октября 2020 года. Стоимость Galaxy S20 FE составит 49 990 рублей в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. При оформлении предзаказа можно получить в подарок беспроводное мультизарядное устройство.